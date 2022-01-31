В Челябинске 1 февраля начнет работу новый автовокзал

Пункт «Восточные ворота» откроют для межрегиональных и межмуниципальных рейсов

В Челябинске с 1 февраля начинает работу новая автостанция по адресу: улица Бажова, 35а. Автовокзал «Восточные ворота» стал четвертым в городе, он позволяет организовать транспортный поток со стороны Тракторозаводского района. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта области, от новой станции организованы 11 межрегиональных маршрутов и 5 пригородных и межмуниципальных.

В Челябинске с 1 февраля будут действовать четыре автовокзала: «Северные ворота» — Свердловский тракт, 1, «Южные ворота» («Синегорье») — ул. Степана Разина 9, автостанция «Южная» (Областная больница) — ул. Блюхера, 45 и «Восточные ворота» — ул. Бажова, 35а.

С нового автовокзала отправляются 11 рейсов автобусов по пригородным межмуниципальным маршрутам, два рейса по межмуниципальному маршруту и 19 рейсов по 11 межрегиональным маршрутам.

«Зал ожидания оборудован климатической установкой для поддержания комфортной температуры в зимний и летний периоды и удобными сидениями для пассажиров. Отправление автобусов будет осуществляться от четырех платформ посадки пассажиров. Также на территории автостанции организована стоянка для легкового транспорта. Режим работы автостанции — 07:00—20:30», — сообщает пресс-служба Миндортранса области.

Билеты на поездки через автовокзал можно купить в двух кассах и через два терминала самообслуживания. Также организована текущая и предварительная продажа билетов через сайт www. av74.ru.