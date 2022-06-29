В Челябинске 1,5-годовалый ребенок потерял при падении хрусталики глаз

Девочку экстренно прооперировали в областной детской больнице

В Челябинской областной детской больнице провели уникальную операцию. Офтальмологи удалили хрусталики из глаз полуторагодовалой девочки, «потерявшей» их при падении. Еще одна операция в будущем поможет крохе вернуть возможность увидеть мир собственными глазами. Об этом в среду, 29 июня, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Девочка наблюдалась в областной больнице с грудного возраста: у нее была врожденная глаукома и слишком маленький размер хрусталиков глаза. К тому же природные хрусталики имели шаровидную форму.

Медики успешно прооперировали врожденную глаукому и предупредили родителей, что позже нужна еще одна операция по установке искусственных хрусталиков. Однако очередное вмешательство пришлось делать экстренно.

«Вероятно, после падения ребенка хрусталики „покинули“ свое анатомическое место жительства и полностью вывихнулись в переднюю камеру. Они в виде круглых прозрачных шаров „лежали“ на радужке, создавая ужасный зрительный дискомфорт и болевой синдром для малышки»,

— рассказывает хирург-офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева.

Девочка не могла открыть глаза и все время плакала. Ее сразу отправили на операцию. Пока ребенку удалили хрусталики.

«Сейчас девочка будет носить очки, которые заменят ей собственные хрусталики. В дальнейшем ребенку будут установлены и подшиты искусственные хрусталики»,

— говорит Анна Караваева.

Девочку уже выписали домой. Медики продолжают наблюдать за маленькой пациенткой дистанционно.Напомним, хрусталик глаза — полутвердая линза, расположенная за радужкой глаза. Он фокусирует свет на сетчатке. Человек, оставшийся без хрусталика, должен носить тяжелые очки-линзы +10.