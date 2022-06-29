Девочка наблюдалась в областной больнице с грудного возраста: у нее была врожденная глаукома и слишком маленький размер хрусталиков глаза. К тому же природные хрусталики имели шаровидную форму.
Медики успешно прооперировали врожденную глаукому и предупредили родителей, что позже нужна еще одна операция по установке искусственных хрусталиков. Однако очередное вмешательство пришлось делать экстренно.
«Вероятно, после падения ребенка хрусталики „покинули“ свое анатомическое место жительства и полностью вывихнулись в переднюю камеру. Они в виде круглых прозрачных шаров „лежали“ на радужке, создавая ужасный зрительный дискомфорт и болевой синдром для малышки», — рассказывает хирург-офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева.
Девочка не могла открыть глаза и все время плакала. Ее сразу отправили на операцию. Пока ребенку удалили хрусталики.
«Сейчас девочка будет носить очки, которые заменят ей собственные хрусталики. В дальнейшем ребенку будут установлены и подшиты искусственные хрусталики», — говорит Анна Караваева.
Девочку уже выписали домой. Медики продолжают наблюдать за маленькой пациенткой дистанционно.
Напомним, хрусталик глаза — полутвердая линза, расположенная за радужкой глаза. Он фокусирует свет на сетчатке. Человек, оставшийся без хрусталика, должен носить тяжелые очки-линзы +10.