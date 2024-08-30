В Челябинске завершают ремонт двух канализационных коллекторов

Одному из объектов было почти сто лет

В Тракторозаводском районе Челябинска в течение ближайшей недели завершится ремонт почти столетнего канализационного коллектора в сквере «Молодежный».

Подрядчик меняет здесь 311 метров магистрального коллектора, который был введен в эксплуатацию в 1931 году. Трубы диаметром 500 мм принимают значительную часть стоков Тракторозаводского района.

Ремонт проводили аккуратно, сохраняя все деревья. Глубина залегания коммуникаций превышает 6 метров.

Также завершаются работы на участке в районе дома 3 на улице Котина. Здесь в аварийном режиме понадобилось провести замену 20 метров канализационного коллектора диаметром 700 мм, уже приступают к восстановлению благоустройства.

Отметим, что этим летом в рамках инвестиционной программы МУП «ПОВВ» ведется замена 5,5 км водоотводных сетей во всех районах города.