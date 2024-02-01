В Челябинске продлили отмену троллейбусов № 10 и 25

На участке улицы Гагарина продолжается модернизация контактной сети

В Ленинском районе Челябинска продлили закрытие движения троллейбусов № 10 и 25. На участке улицы Гагарина от Харлова до Новороссийской продолжается модернизация контактной сети, сообщили в мэрии.

Троллейбусы временно направлены по измененным маршрутам: № 10 — от парка Гагарина по Копейскому шоссе, улицам Машиностроителей и Новороссийской до остановки «Солнечный берег»; № 25 — от кузнечно-прессового завода по Машиностроителей и Новороссийской до кольца «Смолино».

Ориентировочное время возобновления привычных маршрутов — 5 часов утра 13 февраля.