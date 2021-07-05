В Челябинске демонтируют киоски возле педагогического университета

В мэрии ответили, что работы проводятся по инициативе владельца павильонов

На пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина, рядом с Южно-Уральским гуманитарно-педагогическим университетом начали демонтировать киоски. В администрации города ИА «Первое областное» ответили, что работы проводятся по инициативе собственника павильонов.

Возле остановки транспорта на Свердловском проспекте традиционно располагались многочисленные киоски. Большую часть павильонов демонтировали несколько лет назад. На участке осталось два объекта, которые накануне начали разбирать.

«Павильоны демонтируются силами собственника», — сообщили в мэрии.

Напомним, в Челябинске также продолжается активная борьба и с киосками, которые признали незаконными. Особенно их засилье можно наблюдать на Комсомольском проспекте. В 2021 году только с него убрали 50 незаконных торговых павильонов. О том, почему демонтаж киосков с улиц города идет не так быстро, как хотелось бы, рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Весной 2021 года депутаты Челябинской городской думы утвердили новый порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов. Согласно правилам, у администраций районов появились полномочия для сноса киосков и павильонов.

Также регламент предусматривает проведение благоустройства территории после демонтажа, значительно сокращаются сроки рассмотрения документов. Инициатором демонтажа может быть не только администрация. Любое физическое или юридическое лицо может это сделать за счет собственных средств.