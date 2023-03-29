В Челябинск впервые после пандемии коронавируса прибыла группа студентов из Китая

Большинство магистрантов планируют преподавать русский язык

В Челябинск в среду, 29 марта, прибыли 16 студентов из Китая для обучения в магистратуре Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета. Это первая большая группа студентов из КНР после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, рассказали в пресс-службе вуза.

Все магистранты прибыли из Хэйлунцзянского научно-технического университета. Это первый подобный случай для практики работы с иностранными студентами ЮУрГГПУ. В Китае студенты изучали русский язык четыре года. В Челябинске им предстоит пройти программу бакалавриата, а также насыщенный внеурочный график мероприятий. Студентов будут знакомить с городом, театрами, выставками и главными достопримечательностями.

«Моя специальность в университете — преподаватель русского языка, а педагогический университет больше всего подходит для моего развития. Поэтому я выбрала ЮУрГГПУ для изучения русского языка. Я собираюсь стать учителем русского языка в Китае после окончания аспирантуры», — рассказала 22-летняя Нэн Тяньтянь из провинции Хэйлунцзян.

Студенты рассказали, что до прибытия в Челябинск осваивали русский язык и культуру в основном по классической литературе (Достоевский, Пушкин, Лермонтов) и современным российским сериалам. Они собираются работать учителями и преподавателями, отмечая, что в Китае «потребность в высококвалифицированных русских кадрах на рынке труда по-прежнему велика».