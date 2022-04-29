В Челябинск возвращается акция «Маршрут памяти»

4 мая 50 ветеранов боевых действий и сотня школьников почтят память героев Великой Отечественной войны

Впервые после двухлетнего «пандемийного» перерыва в Челябинске пройдет патриотическая акция «Маршрут памяти». Ученики пяти школ и члены ветеранских организаций проведут открытые уроки и возложат цветы к памятникам челябинцам, погибшим в Великой Отечественной и конфликтах последнего времени. О ходе акции Первому областному информагентству рассказали организаторы, некоммерческая организация «Люди долга».



По данным пресс-службы АНО социальных инициатив в сфере патриотического воспитания «Люди долга», «Маршрут памяти» стартует с торжественных линеек в пяти образовательных заведениях Челябинска. В школе № 68 в линейке и следующем за ней «уроке мужества» примет участие мать Героя России Евгения Родионова (погибший в ходе первой чеченской кампании майор Родионов учился в этой школе. — Прим. редакции).

«Школьники и ветераны посетят мемориал „Скорбящие матери“ и памятник погибшим воинам-интернационалистам на Лесном кладбище. Затем состоится торжественный митинг у Вечного огня на Аллее Славы. Завершится „Маршрут памяти“ праздничным обедом и концертом», — рассказал представитель «Людей долга» Дмитрий Жильцов.

В Челябинске до начала коронавирусной пандемии «Маршрут памяти» проводился три года подряд. Акция пришла в областной центр из Магнитогорска, где это мероприятие проходит в майские праздники уже более 20 лет.