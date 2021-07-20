В Челябинск из Усть-Катава везут третий новый трамвай. В ближайшее время сотрудники компании «Синара — Транспортные машины» проверят вагон. Информация появилась сегодня утром, 20 июля, в сообществе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«Встречаем третий новый вагон для Челябинска»,— говорится в посте.
В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили информацию и добавили, что до конца июля в Челябинск прибудет еще несколько вагонов. К сентябрю первая партия новых трамваев уже начнет курсировать по городу.
Напомним, 13 июля в Челябинск доставили первые два новых вагона в рамках контракта с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 30 трамваев. До 1 сентября в столицу Южного Урала должны поставить не менее 10 новых вагонов. Остальные — до 29 декабря 2021 года.
По данным регионального Миндортранса, в салоне новых трамваев будут USB-розетки, Wi-Fi для доступа в интернет, кондиционеры и кнопки адресного открытия дверей.