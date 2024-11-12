В Челябинск везут мощи Николая Чудотворца

На Южном Урале они пробудут десять дней

С 30 ноября по 9 декабря в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска на улице Кыштымской, 32, будет выставлен ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в мире, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Далеко не каждый имеет возможность посетить итальянский город Бари, где хранятся мощи Николая Чудотворца, поэтому принесение святыни в Челябинск — редчайшая возможность поклониться святому и попросить его молитв», — замечают в пресс-службе.

В ковчеге, который скоро доставят в Челябинск, также хранится святое миро, проистекающее от святыни, и часть гроба, в котором в 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены из средневекового города на юге Турции Миры Ликийские в итальянский город Бари.

Часть мощей святителя Николая была передана в дар Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сейчас святыня находится в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга.

В Челябинске перед святыней каждый день будут читать акафист и служить молебны. Святой Николай не раз спасал утопающих в море, выводил плененных из заточения, утешал и исцелял.