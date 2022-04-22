Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня в этом году доставят в Челябинск к пасхальной службе, в ночь на 24 апреля. Его частичку верующим будут раздавать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Об этом сообщил сегодня секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.
В столицу Южного Урала святыня прибудет спецбортом из Москвы, куда его из Иерусалима привозят представители Фонда Андрея Первозванного.
«Вот уже второй год доставляем Благодатный огонь в Челябинск. Надеюсь, миссия увенчается успехом и нам удастся во время ночного пасхального богослужения его доставить и раздать верующим в самом главном храме города — Свято-Симеоновском кафедральном соборе», — рассказал отец Игорь Шестаков.
Зажечь свечи от лампады в алтаре кафедрального собора все желающие смогут во время всего пасхального воскресенья.
«Думаю, что это хорошая, добрая традиция, которая еще раз подчеркивает важность Пасхи», — добавил отец Игорь Шестаков.
Благодатный огонь — одна из главных святынь в православии. Верующие считают его чудодейственным. Его выносят из Гроба Господня во время особого богослужения, которое проводят в Великую субботу — день перед Пасхой. Это символ воскрешения Иисуса — его выхода из гробницы в скале.Пасха относится к важнейшим христианским праздникам. Считается, что в этот день Иисус Христос воскрес после распятия. Богослужения пройдут во всех храмах региона. Многие их них уже опубликовали расписание служб и время освящения куличей, яиц и другой пасхальной снеди.