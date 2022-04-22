В Челябинск в ночь на 24 апреля доставят Благодатный огонь

Зажечь свечу от святыни верующие смогут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе

Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня в этом году доставят в Челябинск к пасхальной службе, в ночь на 24 апреля. Его частичку верующим будут раздавать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Об этом сообщил сегодня секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.



В столицу Южного Урала святыня прибудет спецбортом из Москвы, куда его из Иерусалима привозят представители Фонда Андрея Первозванного.

«Вот уже второй год доставляем Благодатный огонь в Челябинск. Надеюсь, миссия увенчается успехом и нам удастся во время ночного пасхального богослужения его доставить и раздать верующим в самом главном храме города — Свято-Симеоновском кафедральном соборе», — рассказал отец Игорь Шестаков.

Зажечь свечи от лампады в алтаре кафедрального собора все желающие смогут во время всего пасхального воскресенья.

«Думаю, что это хорошая, добрая традиция, которая еще раз подчеркивает важность Пасхи», — добавил отец Игорь Шестаков.

Благодатный огонь — одна из главных святынь в православии. Верующие считают его чудодейственным. Его выносят из Гроба Господня во время особого богослужения, которое проводят в Великую субботу — день перед Пасхой. Это символ воскрешения Иисуса — его выхода из гробницы в скале.