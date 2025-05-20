В Челябинск в начале лета привезут мощи святителя Тихона

Ковчег будет находиться в южноуральской столице 11 и 12 июня

В Челябинск прибудет ковчег с мощами святителя Тихона. Это событие станет частью масштабного крестного хода, начавшегося 6 апреля 2025 года по благословению Святейшего патриарха Кирилла. Святыня уже посетила ряд городов России, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Южноуральцы смогут приложиться к святыне и почтить память святителя Тихона 11 и 12 июня. Перед этим ковчег пробудет два дня (5 и 6 июня) в Екатеринбурге, в Храме на Крови.

Крестный ход сопровождается торжественными богослужениями, концертами и выставками, посвященными памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Он завершится 9 октября.