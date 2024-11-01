В Челябинск съехались самые высокооплачиваемые врачи cтраны

На Южном Урале проходит форум нейрохирургов

В Челябинске впервые проходит масштабный форум нейрохирургов Уральского федерального округа. На мероприятие также приглашены лучшие нейрохирурги страны. Они делятся опытом своей работы и обсуждают новые технологии помощи пациентам.

«Головной мозг человека — особый микромир, в котором живет сто миллиардов нейронов, и до сих пор никто до конца не знает полную ответственность каждого из них. Поэтому интервенционная хирургия, которая вмешивается в этот мир, должна полностью соответствовать всем современным стандартам. Подход к лечению пациентов сейчас изменился: нейрохирурги стремятся не тотально вырезать что-то из мозга, а максимально сохранить функцию серого вещества и послеоперационное качество жизни. У каждого доктора есть свои наработки и фишки. Знакомство с ними позволит коллегам профессионально обогащаться», — рассказал о важности форума главный врач Челябинской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман.

Челябинская областная клиническая больница считается одной из лучших в области нейрохирургии в УрФО. Две трети операций на мозге ее врачи выполняют сегодня без трепанации черепа. Например, устранить аневризму в мозгу хирурги могут, подобравшись к проблемному месту через бедренную артерию.

В прошлом году нейрохирурги ЧОКБ провели первую операцию с пробуждением: в разгар вмешательства пациента разбудили прямо на операционном столе, чтобы понять, не затронули ли хирурги важные центры. Также в Челябинске есть успешный опыт проведения операций младенцам в утробе матери.

«Нейрохируг — это штучный товар. В регионе их может быть человек десять. И так во всем мире. Это самые высокооплачиваемые врачи», — говорит Дмитрий Альтман.

Несмотря на то что нейрохирурги используют самое современное высокотехнологичное оборудование, заменить живого врача в ближайшее время не сможет ни один робот, считает нейрохирург из Москвы Юрий Кушель.

«Роботы вряд ли заменят хирурга в операционной в ближайшие 50 лет и больше. Каждая операция на мозге уникальная, и хирург порой принимает решение вопреки общепринятому, потому что общепринятое не подходит», — говорит Юрий Кушель.

На конференцию заявлены 30 докладчиков. Слушателей — в разы больше. Мероприятие такого уровня проходит в столице Южного Урала впервые.

Текст: Ирина Голлай, Оксана Пузакова