В Челябинск с лекцией приедет писатель-психолог Дима Зицер

Педагог и специалист по воспитанию напомнит, как доверять и как разговаривать с ребенком, который отправляется на прогулку из соцсетей

Дима Зицер — это такой славный психолог, который легко и с юмором рассказывает о сложных вещах в своих книжках, Youtube-канале, шоу на радио «Маяк» и в лекциях по всему миру. Зицер — это даже не психология в чистом виде.

Он не учит, как обращаться с ребенком, скорее, он «вправляет» взрослых, чтобы те не перекраивали ребенка под себя. Зицер базируется на любви с границами дозволенного, доверии и легком воспитании на личном примере. Его лекция — это набор вопросов и примеров, после которых во взрослых головах ломаются шаблоны. Тогда прерываются цепочки страдающих родителей («Да я ради тебя...») и появляются просто родители любящие.







Зицер — лектор, который, ни капельки не теряясь, отвечает на простые (как накормить, как не включать мультики или, наоборот, включать, как уговорить поехать к врачу) и очень сложные вопросы (первая любовь, агрессия, зависимости).

В Челябинске лекция «Эти невыносимые дети» состоится 13 февраля в Radisson Blu (ул. Труда, 178). Кстати, Дима Зицер даст эксклюзивное интервью Первому областному информационному агентству. Если у вас есть вопросы к одному из самых популярных специалистов по детскому воспитанию — пишите нам в соцсетях везде, где вы увидите этот анонс.