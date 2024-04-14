В Челябинск с Корфу привезли икону и башмачок святителя Спиридона

До Пасхи им можно поклониться в Свято-Симеоновском соборе

Свято-Симеоновский собор Челябинска принял икону и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского, который считается одним из самых почитаемых святых в православии, сообщает телеграм-канал Челябинской епархии.

Икона святителя Спиридона Тримифунтского была написана специально для Челябинска и освящена на мощах святителя, которые хранятся на острове Корфу.

«В течение Великого поста икона святителя Спиридона, переданная нам по благословению митрополита острова Корфу Нектария, будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. А после Пасхи образ Крестным ходом будет перенесен в храм Александра Невского», — заявил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Считается, что святитель Спиридон наделен силой исцелять больных, также он помогает в житейских делах и укрепляет в православной вере.

На Корфу мощи святого каждый год переодевают в новую одежду. Когда священнослужители открывают раку с мощами, башмаки Спиридона непременно стоптаны. Православные верят, что святитель постоянно ходит и помогает там, где он нужен. Если рака не открывается, это знак, что святителя внутри нет. Башмаки Спиридона считаются такой же святыней, как и его мощи.

Кстати, под Саткой, в поселке Межевой, есть Храм святителя Спиридона Тримифунтского.

