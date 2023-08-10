В Челябинск пытались незаконно ввезти полтонны продуктов из Таджикистана

Один из авиапассажиров намеревался провезти 255 кг меда

За семь месяцев нынешнего года таможенники пресекли 283 нарушения в сфере ввоза продуктов. Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, речь идет о провозе товаров через аэропорт имени Курчатова. Примечательно, что все нарушения фиксировали на рейсах из Таджикистана: пассажиры намеревались ввезти кисломолочный курт и мед без заводской упаковки и документов. В этом году специалисты задержали около 500 кг подобной продукции.

Как отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста челябинского аэропорта Алексей Алексеев, закон предписывает, что продукты без упаковки, которые могут быть опасны с санитарной точки зрения, запрещены к ввозу. «Рекордсменом» стал один из пассажиров, который привез в Челябинск 255 кг меда. Другой прибывший из Таджикистана пассажир вез с собой 84 кг курта. Все эти продукты конфисковали.

«В расчете на одно физическое лицо разрешен ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до 5 кг продуктов животного происхождения. Важно — допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке», — пояснил Алексей Алексеев.

До этого таможенники пресекли в южноуральском аэропорту семь попыток вывезти наличные деньги. Дело в том, что сейчас действует ограничение на вывоз валюты: не более 10 тысяч долларов. Кроме того, в минувшем июле накрыли каналы контрабанды рыбных консервов. В одном из большегрузов перевозили 21 тонну этой продукции, при этом водитель предъявил поддельный ветеринарный сертификат.