В Челябинск проник калифорнийский вредитель

Зараженные растения придется сжечь

Западный цветочный трипс обнаружен в одной из челябинских теплиц. В хозяйстве объявлен карантин, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В связи с обнаружением опасного вредителя установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 45,3 гектара. На время действия спецрежима вывоз и реализация растений-хозяев и почвы разрешены при условии отсутствия в них западного цветочного трипса, подтвержденного лабораторией», — уточнили в ведомстве.

Борьба с вредителем предстоит долгая: заселенные вредителем растения-хозяева сожгут, оставшиеся растения обработают инсектицидами, теплицы продезинфицируют препаратами с хлором, а почву обеззаразят пропариванием.

Западный цветочный трипс — очень мелкое (до 2 мм) насекомое, ведет скрытный образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках. Проводя на растениях весь жизненный цикл, насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Основным признаком присутствия вредителя на растениях является появление на зеленых листьях сухих светлых пятен и черных точек — это скопление экскрементов трипса.

Данный вид трипса характеризуется высокой плодовитостью: образовывает в теплицах за год 12—15 поколений. Оптимальная температура для развития западного цветочного трипса — 25 градусов. В летнее время калифорнийский трипс способен размножаться вне теплиц на разнообразной культурной и дикой растительности.