В Челябинск привезут выставку трофейной техники стран НАТО

Экспозиция разместится на парковке у ледовой арены «Трактор»

Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки «Центр» в ходе специальной военной операции, откроется в Челябинске 8 июля, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

В основной части экспозиции будет представлена техника, уничтоженная и захваченная в ходе боевых действий на авдеевском и донецком направлениях спецоперации. Среди прочего челябинцы увидят танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer. Это машины производства США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран.

Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению и символике подразделений.

Экспозиция разместится на парковке у ледовой арены «Трактор». Посетить ее можно в любой день до 20 июля.

Вход на выставку для всех свободный.