В Челябинск привезут важную святыню православного мира

Южноуральские верующие смогут поклониться башмачку и иконе святителя Спиридона Тримифунтского

18 мая в Христорождественский собор Челябинска доставят две святыни — икону и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.



После встречи святынь в соборе Рождества Христова, в нижнем храме, начнется Всенощное бдение, которое возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Начало — в 17:00.

«Нетленные мощи святителя находятся на греческом острове Корфу. Один раз в год духовенство переобувает святого Спиридона и заменяет бархатную обувь на его стопах. Именно такой башмачок, освященный на мощах угодника Божия, привезут в Челябинск. Это величайшая святыня православного мира», — рассказывают в Челябинской митрополии.

Большая икона святителя Спиридона Тримифунтского написана в Греции и также освящена возле его честных мощей. Образ передали челябинцам по благословению митрополита острова Корфу Нектария.

В настоящее время люди, страдающие от различного рода заболеваний, приобретают иконы святого Спиридона и просят его об исцелении и здоровье, родители могут помолиться за здоровье своих детей. Также просят помощи при проблемах с деньгами и решении жилищного вопроса. Зачастую люди обращаются за помощью в решении бытовых проблем, семейных конфликтов и в сохранении семьи.