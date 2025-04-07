В Челябинск привезут мощи святителя Тихона

Событие приурочено к 100‑летию со дня кончины первоиерарха

В Челябинск 11 июня привезут мощи святителя Тихона — первого патриарха Московского и всея Руси. Святыню доставят в столицу Южного Урала в рамках Всероссийского крестного хода, приуроченного к 100‑летию со дня кончины первоиерарха. Здесь она пробудет два дня. Ожидается, что мощи побывают в 90 российских и белорусских городах, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Всероссийский крестный ход начался накануне, 6 апреля, от Донского монастыря в Москве.

«Я передаю участникам хода частицу мощей святителя с тем, чтобы эти святые останки могло облобызать как можно большее количество православных людей, к коим и направится сей крестный ход. Молитвами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, да хранит Господь веру православную в народе нашем»,— сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пока неизвестно, в какой храм доставят мощи святителя.

Святитель Тихон занимал пост патриарха Московского и всея Руси с ноября 1917 года по апрель 1925-го. Русскую церковь он возглавил в один из самых непростых для верующих периодов. Чтобы поддержать православных христиан, патриарх Тихон проводил грандиозные крестные ходы и устраивал службы в храмах.