В Челябинск привезут мощи одной из любимейших русских святых

Ее можно попросить об исцелении, утешении, семейном счастье и даже помощи с уроками

В Челябинск привезут часть мощей блаженной Матроны Московской. Православная святыня будет доставлена из Тульской епархии в рамках хорового молодежного проекта «Ритмы веры». Поклониться одной из любимых и почитаемых русских святых можно будет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба епархии.

Ковчег с мощами 16 сентября встретит духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Алексием, после чего в соборе пройдет Божественная литургия. Все желающие смогут приложиться к святыне и обратиться к Матроне с молитвой.

О ЧЕМ МОЖНО ПРОСИТЬ СВЯТУЮ

Так повелось, что верующие обращаются к Матронушке с самыми разными просьбами: это исцеление от недугов и облегчение страданий, помощь в работе и учебе, поддержка в семейных делах — в вопросах любви и родительстве. В трудные моменты жизни молитва к Матроне становится источником утешения и поддержки. Также святой молятся о защите от злых людей и негативных обстоятельств, помощи в разрешении конфликтов.

Мощи будут пребывать в храме почти две недели, до 28 сентября, и все эти дни собор будет открыт для верующих до восьми часов вечера. Священнослужители различных приходов Челябинской епархии будут совершать молебны и читать акафист святой.