В Челябинск привезут ковчег с мощами старицы Матроны Московской

Святыня будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска с 15 по 20 октября по благословению владыки Алексия будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Ковчег с частью мощей блаженной старицы приносится в пределы Челябинской епархии с родины святой Матроны — из Тульской епархии. Святыню на Южный Урал доставят в рамках просветительского проекта „Ритмы веры“, организатором которого выступает Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения», — рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Мощи блаженной Матроны будут пребывать на Южном Урале в дни празднования памяти святых Челябинской митрополии. Встреча святыни состоится 15 октября в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). Храм работает с 8:00 до 20:00.

Напомним, Матрона Московская родилась в 1881 году в Тульской губернии. С рождения она была слепа. Как говорили современники, Матрона уже с 8 лет могла исцелять людей и, по слухам, видеть будущее. В 1999 году Матрона Московская была канонизирована, ее мощи возят в ковчеге по городам России.

Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, ведь даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайству.