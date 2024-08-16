В Челябинск привезут частицу мощей святителя Арсения Элассонского

Святыню доставят в кафедральный собор Рождества Христова

Сегодня, 16 августа, жители Челябинска смогут приложиться к мощам святителя Арсения Элассонского. Святыню привезут в кафедральный собор Рождества Христова. Об этом сообщили в Челябинской епархии.



Православная церковь 17 августа отметит праздник обретения мощей чудотворца.

«Это знаменательное для верующих событие произошло в 2005 году в Суздале. Когда останки достали из склепа, владыка Евлогий, архиепископ Владимирский, приложил к ним больного ребенка. Страдающая недугом от рождения девочка мучилась от боли несколько дней, не спала ночами, но как только коснулась святыни, перестала плакать и заснула. Поэтому угоднику Божию молятся об исцелении, за больных детей и получают благодатную помощь. И, конечно, святителя просят об Отечестве и нашей Победе», — рассказали в пресс-службе.

Мощи будут доступны для верующих сегодня в 17:00 на полиелейной вечерней службе и завтра в 9:00 на литургии.