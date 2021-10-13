В Челябинск привезут часть пояса Пресвятой Богородицы

Святыня будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 16 по 22 октября

16 октября в Челябинск привезут часть пояса Пресвятой Богородицы. До 22 октября святыня будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Как сообщили в пресс-службе челябинской епархии, пояс давно известен православным христианам своими чудесами.

«В рамках программы „Вместе“ часть пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга прибывает теперь в город Челябинск. 16 октября в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится торжественная встреча ковчега с частью пояса. Святыня будет находиться в соборе до 22 октября»,— уточнили в пресс-службе епархии.

Считается, что часть пояса избавляет женщин от бесплодия, поэтому многие семьи, не имеющие детей, воздают молитву перед ним Божией Матери.

Согласно преданию, пояс был сплетен самой Девой Марией из шерсти. Позже его привезли в Константинополь, где он хранился почти тысячу лет. Затем пояс разделили на части и увезли в разные страны. Одну из частей привезли в Россию и поместили на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

Напомним, в мае этого года часть пояса привозили сразу в несколько городов Челябинской области. Помолиться перед ним смогли верующие граждане Магнитогорска, Златоуста и Челябинска.