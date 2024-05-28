В Челябинск привезут часть пояса пресвятой Богородицы 3 июня

В столице Южного Урала он пробудет неделю

В предстоящий понедельник, 3 июня, в Челябинск из Санкт-Петербурга привезут ковчег с частью пояса пресвятой Богородицы и частицами мощей ее родителей Анны и Иоакима. Помолиться перед святыней можно будет в храме преподобного Сергия Радонежского, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Пояс пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божией Матери. По преданию, пречистая Дева сплела пояс из верблюжьей шерсти и незадолго до своего успения отдала священную вещь апостолу Фоме. Далее реликвия попала на хранение двум иерусалимским вдовам, а затем передавалась из поколения в поколение»,— рассказали в митрополии.

С IV века пояс хранился во Влахернском храме Константинополя. Люди молились перед ним об исцелении и помощи в житейских трудностях. Вскоре пошла молва о его чудодейственной силе, и пояс решили разделить на части и отправить в разные страны. Одна частичка с 2011 года хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Часть пояса будет находиться в храме Сергия Радонежского с 3 по 9 июня. Привезут святыню прямо перед началом архиерейской божественной литургии.

Минувшей ночью в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска привезли мощи преподобного Макария, апостола Алтая. Обычно ему молятся об успехе в учебе и обретении знаний.