В Челябинск привезли предметы церковного искусства из Московского Кремля

Показываем некоторые из них

18 октября в Челябинске в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля». Экспонаты уже начали размещать в Большом выставочном зале. Некоторые из них показали сотрудники музея на официальных страницах в соцсетях.

«Это очень редкий предмет, это Дарохранительница в виде голубя. Этот памятник происходит из Благовещенского собора Московского Кремля. Он подвешивался над престолом и символизировал присутствие святого духа»,— рассказала об одном из экспонатов выставки научный сотрудник отдела Оружейной палаты, кандидат искусствоведения Светлана Зюзева.

Также посетители выставки смогут увидеть три напрестольных креста, являющихся одним из важнейших предметов в наборе литургической утвари и церковном убранстве. Самый ранний из них выполнен в конце XVI века. А еще на выставке представят врата с изображениями Благовещения и четырех евангелистов из церкви Рождества Богоматери.

Как ранее отмечал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, выставка будет интересна всем категориям посетителей, поскольку ее тематика охватывает значительный исторический период и содержит различные направления живописи, иконописи, декоративно-прикладного искусства и артефактов истории.