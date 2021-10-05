В Челябинск привезли мощи трех святых-целителей

Православные святыни выставлены в Свято-Симеоновском кафедральном соборе

Вплоть до 9 октября православные челябинцы могут приложиться к церковным святыням: на Южный Урал привезли икону с частицами мощей мучеников Киприана и Иустины и ковчег с мощами святителя Луки Крымского, сообщает пресс-служба Челябинской епархии РПЦ.



По информации епархии, реликвии выставлены в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. 15 октября, напоминают в РПЦ, православные отмечают праздники мучеников Киприана и Иустины. Верующие обращаются к ним с молитвами об обуздании страстей и излечении духовных недугов.

Святитель Лука Крымский, архиепископ Симферопольский и Крымский, при жизни был хирургом, доктором медицинских наук, и успешно боролся с гнойными воспалениями еще до изобретения антибиотиков. Ковчег святого выполнен в виде благословляющей десницы (правой руки).

Верующие могут посетить кафедральный собор и поклониться святыням вплоть до 9 октября. Затем мощи отправятся далее по расписанному маршруту.