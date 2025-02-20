В Челябинск привезли книгу о становлении права в России

Автор Павел Крашенинников рассказал о труде студентам вузов Челябинской области

В Челябинске 20 февраля рассказали о новой книге Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939—1953)». Презентация проходит очно и онлайн: на связи все вузы области, более тысячи человек. В зале автора слушали студенты ЮУрГУ и представители сфер науки, культуры и права.

Павел Крашенинников — политик, историк и писатель, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы, автор многих российских законов и книг о советском и российском государстве и праве.

«Для нас Павел Владимирович — это образец депутата-законотворца в Государственной думе. Даже читать то, что он пишет, — это всегда двойной смысл: и напитаться информацией, и посмотреть, как он это делает, чтобы какие-то приемы перенять», — отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Книга содержит анализ государственных правовых событий военного и послевоенного времени, вплоть до смерти Сталина 5 марта 1953-го. На обложке — фото: поэт Долматовский в Берлине держит голову Гитлера. При этом в книге нет описания боевых действий — это дело историков. Зато много внимания уделяется праву: международному, собственности и другим аспектам.

«Главный вывод, который я сделал из книги: любая революция — это плохо. Потому что любая революция — это проблема, это определенная беда. Как для тех, кто свергает, уничтожает, так и для тех, кто потом встает на это место. Когда меняется государственный строй, образуется правовой вакуум. Например, империю в России свергли, а новое государство еще определенных законов не издало. Естественно, появляется правовой вакуум и каждый делает что хочет. Мы, юристы, видим, как законодательство меняется вслед за историей», — выразил мнение после презентации предприниматель, общественный деятель Дмитрий Еремин.

Со слов Павла Крашенинникова расскажем вкратце о содержании труда. Кстати, это седьмая книга из цикла.

Автор детально анализирует политические и правовые аспекты Второй мировой войны, представляя уникальный взгляд на события того времени, раскрывая малоизвестные факты, которые оказали значительное влияние на ход истории.

В своей книге Павел Крашенинников описывает сложную систему взаимоотношений между главными участниками войны: Германией, Советским Союзом и англосаксонскими странами. Он называет этот период «любовным треугольником», подчеркивая постоянные переговоры и взаимную ложь, которая была характерна для дипломатических отношений того времени.

Особое внимание уделено роли Советского Союза и лично Сталина. В книге также подробно рассматриваются изменения в законодательстве и правовой системе СССР, которые были вызваны военными условиями. Автор вводит термин «право катастроф», описывая ситуации, когда органы власти принимали решения, не всегда основанные на позитивном праве. Этот феномен, по мнению автора, был необходим для быстрого реагирования на кризисные ситуации, но часто приводил к нарушению правовых норм.

Помимо этого, книга содержит анализ международных конференций, таких как Ялтинская и Потсдамская, где обсуждались ключевые вопросы послевоенного устройства мира. Автор подчеркивает, что именно эти конференции заложили основу для создания ООН и международных трибуналов, которые стали важными инструментами международного права.

Отдельное внимание уделено роли идеологии и пропаганды в мобилизации населения. В этой части автор рассказывает о создании специальных органов, которые занимались модернизацией идеологического аппарата, привлекая поэтов, писателей и художников к участию в войне.

В заключение Павел Крашенинников отмечает, что его книга не только раскрывает малоизвестные факты о Второй мировой войне, но и представляет важные уроки для современности. В условиях глобальной нестабильности понимание истории и правовых механизмов, действовавших в кризисные периоды, может помочь в принятии более обоснованных решений в будущем, уверен он.