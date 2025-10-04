В Челябинск привезли еще три фигуры архангелов для 17-метровой скульптуры

Композицию планируют открыть в конце ноября

В Челябинск из Нижнего Новгорода доставили еще три фигуры архангелов, которые являются частью композиции «Собор Архистратига Михаила», сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Чин архангелов определен богом для того, чтобы служить наставниками для людей. Небесные учителя, архангелы, призваны направлять человеческую жизнь в соответствии с волей божьей»,— объяснили в епархии.

У каждого из архангелов свое имя и предназначение. Один из них — архангел Рафаил (на фото). Он является целителем человеческих недугов и путеводителем. Рафаил изображен с сосудом с лекарствами в левой руке и остриженным птичьим пером, чтобы помазывать раны, — в правой.

Напомним, скульптуру «Собор Архистратига Михаила» возводят у Христорождественского собора. Центральной фигурой композиции станет архистратиг Михаил — ее привезут в октябре. Торжественное открытие композиции состоится в конце ноября — ко дню празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.