В 20 тоннах помидоров, привезенных в Челябинск из Узбекистана, обнаружена южноамериканская томатная моль, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«При досмотре крупной партии свежих томатов, поступивших из Узбекистана, была выявлена южноамериканская томатная моль — опасный карантинный вредитель, который повреждает и уничтожает урожай в открытом и закрытом грунте. Это наносит значительный экономический ущерб», — сообщили в ведомстве.
Владельцу груза будет необходимо обеззаразить продукцию, после чего инспекторы проверят партию снова.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как овощи и фрукты проходят таможенный контроль в Челябинске.