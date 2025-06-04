В Челябинск привезли 20 тонн томатов с карантинной молью

Вредитель уничтожает урожай как в открытом грунте, так и в теплицах

В 20 тоннах помидоров, привезенных в Челябинск из Узбекистана, обнаружена южноамериканская томатная моль, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«При досмотре крупной партии свежих томатов, поступивших из Узбекистана, была выявлена южноамериканская томатная моль — опасный карантинный вредитель, который повреждает и уничтожает урожай в открытом и закрытом грунте. Это наносит значительный экономический ущерб», — сообщили в ведомстве.

Владельцу груза будет необходимо обеззаразить продукцию, после чего инспекторы проверят партию снова.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как овощи и фрукты проходят таможенный контроль в Челябинске.