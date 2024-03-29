В Челябинск пришло похолодание и сильный ветер

На дорогах установился гололед

Сегодня, 29 марта, в Челябинск пришло похолодание и сильный ветер. Последние дни первого месяца весны вновь напомнили челябинцам о зиме.

По данным Гидрометеоцентра Челябинской области, местами в регионе и столице Южного Урала пройдет небольшой снег. На дорогах с утра установился гололед.

Эксперты не советуют автомобилистам пока менять зимнюю резину на летнюю. Планировать визит в шиномонтажные мастерские необходимо, когда средняя дневная температура будет в течение трех дней +5 градусов.

Сегодня порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит −4…+1 градус.