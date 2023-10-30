В Челябинск приехала медицинский клоун из Москвы

Лерика Пивненко-Лукина провела мастер-класс для семьи Пилюлькиных

По приглашению благотворительного движения «Искорка Фонд» в Челябинск приехала московская клоунесса Лерика Пивненрко-Лукина. В трудовой книжке девушки запись: «больничный клоун». На Южном Урале Лерика провела мастер-класс для семьи Пилюлкиных — это сценический псевдоним коллектива, который работает с онкобольными детьми.

Уже доказано, что больничные клоуны помогают детям не хуже профессиональных психологов: они снижают градус страха и настраивают ребят на позитивный исход лечения. На практическом тренинге Лерика рассказала, как больничный клоун может взаимодействовать с маленьким пациентом, и показала примеры импровизаций. А после этого все участники тренинга отправились в онкоотделение Челябинской областной детской клинической больницы и закрепили новую информацию на практике.

Напомним, проект «Больничные клоуны „Семья Пилюлькиных“» был создан на базе Благотворительного движения «Искорка Фонд». Больничный клоун способен подарить радость не только детям, но и их родителям, для которых тяжелый диагноз ребенка всегда шок и стресс. В качестве реабилитационной составляющей больничные клоуны уже давно включены в штатное расписание больниц Канады, Франции, Израиля, США, Бразилии.

В Челябинске поставили спектакль с больничным клоуном в главной роли. Это детская история студии-театра «Манекен» о том, как сбываются мечты.

