В Челябинск приехал московский эксперт по буллингу в школах

Антон Коновалов рассказал педагогам про ответственность взрослых за травлю детей

В Челябинск приехал известный медиатор, автор концепции школьных служб примирения Антон Коновалов. В эти дни он проводит семинары для взрослых — педагогов, родителей. Рассказывает про буллинг в школе и про ответственность взрослых за травлю детей. Мы побывали на одной из встреч с москвичом и узнали простой рецепт мирной жизни школьного коллектива.

Рассуждая о травле, эксперт заметил, что ученые не нашли доказательств, будто причины буллинга кроются в личности жертв. Если ребенка, которого травят, перевести в другой коллектив, там его больше не обижают. То же самое можно сказать про агрессоров.

«На самом деле определяющей является роль взрослых и молчаливое согласие большинства. Вспомните фильм „Чучело“. Его события разворачиваются, когда учитель уезжает из города решать семейные проблемы», — говорит Антон Коновалов.

Эксперт также немало поездил по школам, разбирая конфликтные ситуации. И заметил, что часто травлю организуют сами учителя.

«Приезжаешь в школу, а учитель жалуется на ребенка: он „монстр“, „чикатило“, „мал клоп, да вонюч“, „по нему колония плачет“. А это только первая четверть первого класса!», — удивляется Коновалов.

И сразу же объясняет, почему педагоги часто травят детей. Виновата советская педагогика.

«Многие педагоги еще помнят советскую школу и стараются воздействовать на ребенка через коллектив. Но забывают, что класс коллективом еще не является. Коллектив — это тимуровская команда, волонтерский отряд, коммунарское движение, тут у всех одни ценности и травля попросту невозможна. А у детей в классе общее только возраст и место прописки. Мы, педагоги, имеем власть над детьми. И травля, если не брать во внимание этические нормы, — очень удобная форма управления коллективом. Почти как на зоне», — говорит Коновалов.

Эксперт советует педагогам не стыдить детей перед классом, а искать для каждого доброе слово, похвальбу — каждый день. Тогда желания унижать одноклассника у других детей не возникнет.

Перенять эти правила должны также родители. Сейчас в родительских чатах идут настоящие войны: травят учителей и отдельных учеников. Все, что ребенок имеет несчастье услышать дома, он несет в школу.

«Без проблем и конфликтов в школе не обойтись. Но они не должны уходить в плоскость травли. Нужно садиться за круглый стол и разговаривать. Обсуждать причины происходящего, слышать вторую сторону. Этим и занимается служба примирения в школах», — говорит Антон Коновалов.

Эксперт готов провести для челябинских педагогов еще серию мастер-классов и помочь в создании таких служб.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт проекту «Дети в интернете». Он разработан по инициативе известного общественного деятеля Яны Лантратовой. В рамках проекта Южный Урал посетят и другие федеральные эксперты в области психологии, педагогики, IT-безопасности и проведут цикл семинаров для взрослых.

Кстати, это не первый проект, защищающий интересы детей в интернете. По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области запущена онлайн-платформа «Дети дома» с проверенным обучающими и развлекательными сервисами для школьников. В этом году ее контент полностью обновили.