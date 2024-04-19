Молодежный фотофестиваль «Без границ» впервые пройдет в Челябинске с 8 по 12 июля. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Юные фотографы в течение нескольких дней будут снимать город, людей, учиться у лучших наставников и обмениваться опытом. 

Регистрация уже открыта для всех желающих. Принять участие в фотофестивале могут фотохудожники от 10 до 22 лет. 

В рамках проекта уже прошел международный детско-юношеский фотоконкурс. Пришло 15 тысяч работ из 31 страны мира.

«Мы приятно удивлены, что такое большое количество молодых ребят: профессиональных фотографов, любителей, только начинающих свой творческий путь, — откликнулись и прислали свои работы. Многие из них поражают своим интересным взглядом на повседневность, необычным подходом. Такими проектами мы создаем фундамент успехов и достижений молодых российских фотографов на мировой арене», — делится президент Ассоциации фотографов «Евразия» Рашид Усманов. 
Пять дней фестиваля помогут участникам прокачать навыки, испытать себя, узнать много нового о фотографии и набраться вдохновения на долгое время.

Проект реализуется Ассоциацией фотографов «Евразия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организация получила грант в первом конкурсе 2024 года.