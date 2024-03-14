В Челябинск прибывает поезд Минобороны «Сила в правде»

В составе поезда — несколько тематических вагонов, в том числе с макетами боевой техники

Более 34 тысяч километров, 75 городов России на Транссибе, несколько агитбригад и тематических вагонов — по стране продолжает следовать тематический эшелон Минобороны РФ «Сила в правде», который стартовал из столицы 23 февраля. До 9 мая он дойдет до Владивостока и вернется обратно в столицу страны. В ближайший понедельник, 18 марта, поезд сделает остановку в Челябинске, сообщили в пресс-службе МО РФ.

Торжественные мероприятия пройдут на ж/д вокзале города: экскурсоводы эшелона расскажут и продемонстрируют историю и достижения армии и флота России. У всех посетителей поезда будет уникальная возможность приобрести продукцию бренда «Армия России».





«В составе поезда — несколько тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров МО РФ — „Военная служба по контракту — выбор сильных“. В вагоне „Этих дней не смолкнет слава“ можно будет ознакомиться с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны, а экспозиция вагона „Альянс обетованный“ раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма», — говорится в сообщении.

На всех железнодорожных станциях на специальной платформе-сцене будут проходить концерты агитбригад ведущих творческих коллективов Минобороны РФ.

По пути следования поезда также организована работа молодежной дискуссионной площадки «Разговор о самом важном», проходят мастер-классы от Студии военных художников имени М. Б. Грекова, молодежные акции «Письмо на фронт», «Рисунок на фронт», а также торжественный прием новых участников в ряды движения «Юнармия».