В Челябинск прибыли новые автобусы

Транспорт будет работать на газомоторном топливе

До конца 2021 года в Челябинск должны доставить 157 газомоторных автобусов. Первые два уже прибыли в город сегодня, сообщил 13 сентября на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Сегодня в город прибыли первые два автобуса марки ЛиАЗ по федеральному проекту „Чистый воздух“. До конца дня сегодня ожидаем еще поставку пяти автобусов марки „Волгабас“», — доложил Максим Куляшов.

Напомним, в начале августа мэрия подвела итоги двух аукционов на закупку новых автобусов за 1,9 миллиарда рублей. Торги выиграли компании «Яркамп» из Ярославля и «Волгабас групп» из Владимирской области. Автобусы будут 2021 года выпуска, низкопольными, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, точками доступа Wi-Fi, USB-зарядными устройствами. Требуемый цвет всех машин — зеленый.

В Челябинской области продолжается транспортная реформа, обновляются автопарки: в Миасс поступили четыре новых троллейбуса, в Златоусте начали работу девять низкопольных автобусов, туда же прибыли новые трамвайные вагоны. В Челябинске на линию вышли новые трамваи. Кроме того, в нескольких муниципалитетах региона планируют перейти на бескондукторный вариант проезда. В автобусах и трамваях уже начали устанавливать валидаторы.



Правительством Челябинской области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации». Речь идет о реконструкции трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. На федеральном уровне заявка Челябинской области была одобрена.