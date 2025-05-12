В Челябинск прибудет поезд с трофейной техникой и уникальной экспозицией

Масштабный проект приурочен к юбилею Великой Победы

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В среду, 14 мая, утром на железнодорожный вокзал Челябинска прибудет уникальный агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!», организованный Минобороны России. Челябинцы смогут увидеть трофейную технику, захваченную бойцами в ходе спецоперации, а также уникальную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Поезд состоит из восьми тематических вагонов, в которых представлены экспозиции Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Юнармии, главного военно-политического управления ВС РФ, главного управления кадров и департамента культуры Минобороны России. Экспозиции посвящены подвигу наших героев и направлены на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории.

Кроме того, на четырех платформах будут размещены образцы трофейной техники, захваченной бойцами в ходе спецоперации. Это в том числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro international, канадский Roshel Senator и многие другие.

Предусмотрена и развлекательная часть: на платформе-сцене с культурной программой выступят военные и региональные творческие коллективы.

«Масштабный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, призван объединить поколения и почтить память героев всех времен»,— отметили в ведомстве.

Всего поезд посетит 75 городов и преодолеет более 33 тысяч километров.

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