В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «День Героев Отечества»

Письма и открытки со специальным оттиском будут радовать адресатов со всего мира

Почтовый штемпель «День Героев Отечества» прибыл в Челябинск специально к 9 декабря — Дню Героев Отечества. Инициатива изготовления стоит за Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Челябинской области, сообщает «Почта России».

Жители города смогут отправлять корреспонденцию с отметкой специального почтового штемпеля. На нем изображена звезда с пятью двугранными лучами, которая украшает медали Героев Советского Союза и Героев РФ.

«Мы хотим, чтобы подрастающее поколение воспитывалось на идеях героизма. И выпуск почтового штемпеля — один из шагов в этом направлении», — отметил председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков.

Новый штемпель будет действовать на постоянной основе. Клиенты центрального отделения «Почты России» смогут украшать отправляемую корреспонденцию.

«Мы ведем постоянную работу по увековечиванию памяти южноуральцев — Героев Отечества. Поэтому активно поддержали идею по выпуску нового почтового штемпеля. Такого штемпеля в Челябинске еще не было. Теперь у нас появится новая традиция в День Героев Отечества: все желающие смогут прийти в центральное почтовое отделение и отправить памятную весточку с оттиском специального штемпеля», — отметил директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Письмо и открытки со специальным оттиском будут радовать адресатов всего мира. Почтовый штемпель изготовлен для центрального отделения «Почты России» (454000), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165.

Автор: Анастасия Некрасова