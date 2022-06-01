В Челябинске после двухмесячного перерыва открылись магазины Tom Tailor

Рассказываем, где салоны уже работают

В Челябинске вновь открываются магазины одежды Tom Tailor. Об этом сообщили на официальной странице в соцсетях немецкого бренда одежды.



На момент 1 июня в Челябинске работают салоны в ТРК «Родник» и в ТРК «Фиеста». О запуске еще двух салонов — в «Алмазе» и ТРК «Горки» — пока не сообщают.

«Рады поделиться хорошей новостью! Мы открыли еще ряд магазинов! Также на сайте вы можете оформить бронирование товара в наших фирменных магазинах», — сообщили сотрудники на официальной странице Tom Tailor. Покупки в интернет-магазине до сих пор невозможны.

Напомним, что магазины Tom Tailor закрыли в марте по решению владельцев в связи с российской спецоперацией на Украине.

Похожая история произошла с брендами SinSay, Cropp и Reserved, которые принадлежат польскому ретейлеру и производителю одежды LPP. В марте магазины брендов приостановили работу, но после того, как российский сегмент бизнеса купил инвестор из Китая, фирменные салоны вновь открыли двери для покупателей.