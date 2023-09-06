Жители Южного Урала смогут побывать в Музее вредных привычек. Экспозицию планируют привезти из Москвы в Челябинск. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.
В эти дни в Гостином дворе в Москве проходит V Форум социальных инноваций регионов. На одной из площадок действует Музей вредных привычек. С помощью необычных инсталляций можно увидеть, как курение, стресс, алкоголь, неправильное питание и гиподинамия влияют на организм человека. Также работает иммерсивное пространство: оно показывает органы и системы изнутри.
На форуме работает делегация Челябинской области.
«Мы успели договориться, чтобы выставку „Музей вредных привычек“ привезли к нам, в Челябинск. Очень полезна площадка будет для детей и подростков, и очень полезна- для взрослого поколения», — пояснила Ирина Текслер.
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