В Челябинск доставили капсулу с землей с полей сражений на Курской дуге

Она будет храниться в музее Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

Сегодня, 23 августа, в годовщину победы советских войск в битве под Курском, прошел торжественный митинг с возложением цветов к памятнику Добровольцам-танкистам в Челябинске. На мероприятии состоялась церемония передачи на постоянное хранение капсулы с землей с мест сражений на Курской дуге во время ВОВ, в которых участвовали южноуральские пограничники, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральские бойцы участвовали в сражении под Курском в составе 162-й стрелковой дивизии НКВД. Именно с того самого места, где сейчас установлен памятник Добровольцам-танкистам, они много лет назад отправлялись на фронт.

«Наши земляки-герои совершили настоящий подвиг, остановив врага. Именно на Курской дуге советским воинам удалось переломить ход битвы и разгромить немецких захватчиков. Внесли свой неоценимый вклад в общую победу и южноуральские воины-пограничники. Наша с вами задача — помнить о их подвиге, передавать подрастающему поколению, воспитывать в них патриотический дух и любовь к родине», — обратился к собравшимся начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин.

Землю с полей сражений, в которых проявили себя южноуральские пограничники под руководством героя Советского Союза командира 3-го взвода 1-го батальона 224-го стрелкового Памирского полка Александра Романовского, привезли из района села Теплого Поныровского района Курской области. Капсула с землей передана на хранение в музей Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В церемонии передачи капсулы приняли участие сенатор от Челябинской области в Совете Федерации РФ Маргарита Павлова, заместитель губернатора Алексей Фартыгин, председатель Попечительского совета Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов, а также представители ветеранского движения и учащиеся многопрофильного лицея № 148.

«За боевую доблесть и отвагу 18 южноуральских пограничников во главе с Александром Романовским получили в народе прозвище Курские панфиловцы. Ценой собственных жизней им удалось прикрыть отход полка в районе села Теплое Курской области. И очень важно, чтобы современная молодежь знала и помнила те подвиги, которые совершили наши воины в годы Великой Отечественной войны», — сообщил заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

По окончании мероприятия все участники митинга возложили цветы к памятнику Добровольцам-танкистам и сделали общее фото на память.