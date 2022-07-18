В Челябинск на «Университетскую смену» приехали 50 детей из ДНР и ЛНР

Ребята будут отдыхать на Южном Урале десять дней

В Челябинской области сегодня, 18 июля, стартовала первая «Университетская смена» для школьников Донецкой и Луганской народных республик. Отдыхать на Южном Урале и параллельно изучать историю и культуру России в течение десяти дней будут 50 ребят от 12 до 17 лет. Насыщенную программу для них составил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

«Ребята побывают на лекции „Краеведческая мозаика Южного Урала“, на пешей экскурсии по центру Челябинска, посетят краеведческий музей, где увидят Челябинский метеорит, поучаствуют в „Богатырских игрищах“ и интеллектуальной игре „Русский мир“, поучатся управлять современными роботами в технопарке педагогического университета. Жить дети будут в оздоровительном детском комплексе „Уральская березка“. Сопровождать их будут сотрудники и студенты нашего университета, а также коллеги из ДНР. Вторую смену мы ожидаем с 1 августа», — рассказала ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко.

Проект «Университетские профильные образовательные смены» был разработан и запущен Министерством просвещения России. Суть его заключается в том, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик приезжают в российские вузы, где изучают историю России, знакомятся с образовательными технологиями университетов, погружаются в культуру того края, где проживают.

«Перед нами стоит задача создать для детей ситуацию отдыха, и в то же время организовать их время с пользой, так как у нашего вуза большие образовательные возможности. Мы разработали для ребят программу „Наш русский мир“. Будем изучать славные страницы истории России, народные традиции нашей многонациональной Родины, русские кухню, культуру, праздники и основы фольклора, которые у нас в достаточно богатом количестве имеются», — рассказала директор института дополнительного образования ЮУрГГПУ Елена Ульянова.

Участники «Университетской смены» из числа выпускников смогут познакомиться с вузом и в дальнейшем вернуться в Челябинск в качестве абитуриента. Поступить такие ребята смогут по специальной квоте: в ЮУрГГПУ для этого будет открыто количество мест, равное числу заявлений.