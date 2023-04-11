Благодатный огонь из Иерусалима привезут на Пасху в Челябинск

Святыня прибудет в город в ночь на 16 апреля

Челябинские паломники привезут домой к Пасхе Благодатный огонь из Иерусалима. Ожидается, что святыня прибудет из Израиля специальным рейсом в ночь с 15 на 16 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия из Челябинска в Иерусалим отправится паломническая миссия Челябинской епархии. В Израиле паломники посетят главные христианские святыни, после чего станут свидетелями чуда, которое происходит каждый год в Великую субботу в храме Гроба Господня и доставят святыню на южноуральскую землю в пасхальную ночь.

«Все мы, православные и верующие люди, искренне надеемся и ждем, что Благодатный огонь сойдет на землю, дарует благословение Божие, согреет всех нас своим теплом, укрепит нашу веру и любовь к Богу и друг другу»,

— говорит глава делегации секретарь Челябинского епархиального управления протоиерей Игорь Шестаков.

Благодатный огонь привезут в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска на праздничное богослужение. Пасхальную Божественную литургию возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Затем великая святыня будет доставлена во все храмы Челябинской митрополии. Зажечь пламя свечи смогут все православные жители Южного Урала.

Следить за движением Благодатного огня на Южный Урал можно будет на официальном сайте Челябинской митрополии и в социальных сетях.