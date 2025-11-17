В Челябинск из Усть-Катава привезли первый трехсекционный трамвай

Он длиннее и вместительнее обычных вагонов

Накануне, 16 ноября, в Челябинск из Усть-Катава привезли первый трехсекционный трамвай, сообщили в телеграм-канале «Челябинский транспорт». Всего до конца года в город поставят пять таких вагонов. Они будут курсировать по самым загруженным маршрутам.

Длина трехсекционного трамвая — 27 метров. Он не только длиннее обычных вагонов (они по 18 метров), но и вместительнее, что сделает поездки челябинцев в транспорте более комфортными и поможет снизить давку в часы пик.

Все три вагона соединены между собой мягкой сцепкой. Пассажиры смогут свободно перемещаться по всему составу.

Напомним, трехсекционные вагоны созданы для метротрама. В начале этого года замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров уточнял, что до тех пор, пока туннели не будут готовы, трамваи пустят по самым загруженным наземным маршрутам.