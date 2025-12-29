В Челябинск из Китая ввезли 52 тонны мандаринов и томатов перед Новым годом

Фуры проверили на границе с Казахстаном

На российско-казахстанской границе в Челябинской области продолжается контроль за ввозом овощей и фруктов. В предновогоднюю неделю, с 22 по 28 декабря, непосредственно в Челябинск поставили 16 тонн томатов и 36 тонн мандаринов китайского происхождения, сообщает Уральске межрегиональное управление Россельхознадзора. Вся продукция успешно прошла проверку.

Всего за указанный период через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» через Челябинскую область проследовало 23 машины с растительной продукцией. Государственные инспекторы управления Россельхознадзора проверили 412 тонн грузов высокого фитосанитарного риска.

Помимо челябинских поставок, фрукты и овощи следовали транзитом в другие крупные города России: Екатеринбург, Пермь, Москву, Новосибирск и Уфу. Ввозимые продукты были привычными для новогоднего стола: помидоры, огурцы, лук, мандарины, виноград, орехи, груши и сухофрукты.

По данным надзорного ведомства, продукция имела разное происхождение: 15 машин везли товары из Китая, 7 — из Казахстана и одна — из Киргизии.

«Нарушений единых карантинных фитосанитарных требований не выявлено. Все транспортные средства после завершения необходимых процедур беспрепятственно проследовали в пункты назначения», — сообщили в Россельхознадзоре.



Ранее мы сообщали, что каждая четвертая машина, проходящая границу в «Бугристом», везет мандарины.