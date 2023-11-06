В Челябинск едут SMM-эксперты федерального уровня

Для горожан проведут семинар по продвижению в социальных сетях

В следующую субботу, 11 ноября, центр «Мой бизнес» проведет в Челябинске семинар по продвижении в социальных сетях. На это мероприятие в город приедут эксперты федерального уровня, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«О стратегии продвижения в социальных сетях и сервисах ВКонтакте расскажут эксперты федерального уровня — SMM-стратег Алексей Ткачук и руководитель направления клиентского опыта VK Руслан Осин», — отмечают в пресс-службе.

К участию приглашаются потенциальные и действующие предприниматели и самозанятые сферы маркетинга, специалисты по интернет-продвижению. Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.