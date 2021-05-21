В Челябинск едет спецпоезд Минобороны России с полевой кухней

Горожанам покажут трофеи из Сирии, а добровольцев запишут в армию на контракт

В пятницу, 21 мая, в Челябинск прибудет эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». На пассажирском вокзале он простоит с десяти утра до двух часов дня по местному времени, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Эшелон состоит из 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвященные развитию Вооруженных сил России, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Также желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай», — замечают в пресс-службе.

Также на вокзале Челябинска развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Здесь можно будет получить информацию о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

В торжественной встрече эшелона примут участие военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров, заместитель командира смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Шкребтий, курсанты Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов, представители правительства области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.