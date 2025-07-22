В Челябинск доставят мощи первых христианских святых Руси

Оба ковчега встретят в кафедральном Христорождественском соборе Челябинска

В Челябинск доставят частицы мощи первых христианских святых Руси — святой равноапостольной великой княгини Ольги и святого равноапостольного великого князя Владимира, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Княгиню Ольгу почитают как основоположницу христианства на Руси. В 955 году в Константинополе она приняла крещение с именем Елена. Через 19 лет после кончины княгини Ольги ее внук, великий князь Владимир, принял крещение, а в 988 году он инициировал массовое крещение Руси.

Встреча ковчега с мощами святой Ольги пройдет утром 24 июля в кафедральном соборе Рождества Христова. Божественную литургию совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Вторую святыню встретят вечером 27-го, и затем правящий архиерей совершит всенощное бдение.