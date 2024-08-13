В Челябинск доставят копию иконы Спаса Нерукотворного

Этот образ издавна считается покровителем русских войск

В челябинский кафедральный собор Рождества Христова в среду, 14 августа, доставят копию иконы Спас Нерукотворный. Именно этот образ Спасителя президент России Владимир Путин подарил участникам специальной военной операции.



Спас Нерукотворный издавна считался покровителем русских войск, лик изображали на хоругвях великих русских князей и полководцев. Оригинал иконы Иисуса Христа принадлежал министру обороны царской России Петру Ванновскому. Святыня хранится в храме Вооруженных сил России.

Список иконы Спаса Нерукотворного, которую Владимир Путин передал на СВО, уже провезли по всей зоне боевых действий. Защитники молились перед святым образом о даровании Победы. Теперь святыню для поклонения верующих доставят на Южный Урал.

В 9:00 святой образ Спаса Нерукотворного привезут в Христорождественский кафедральный собор. После Божественной литургии в нижнем храме собора перед святыней будет совершен молебен о даровании Победы российскому народу.