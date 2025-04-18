В Челябинск доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Его привезут в кафедральный собор Рождества Христова

В пасхальную ночь, 20 апреля, в Челябинск доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Священник Игорь Шестаков отправился в город трех религий с ответственной миссией, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«В Великую пятницу мне предстоит очередная поездка за Благодатным огнем в город Иерусалим. Это уже не первая поездка, я очень благодарен губернатору Челябинской области и владыке митрополиту за то, что это ежегодно осуществляется. Чудо схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня Иерусалима — это необыкновенное событие, которое отмечают абсолютно все», — сказал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

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