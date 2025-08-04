В Челябинск доставили тоннелепроходческий комплекс для строительства метротрама

Он будет прокладывать путь от улицы Овчинникова к площади Революции

В Челябинск привезли головную часть тоннелепроходческого комплекса, который будет прокладывать пути будущего метротрама. Его завезли на стройплощадку по улице Овчинникова, сообщают в региональном Миндортрансе. Проект метротрама в Челябинске реализуется по поручению президента Владимира Путина.

Длина оборудования 83 метра, а общий вес трех элементов головной части комплекса составляет 592 тонны. Это техника китайской компании CRCC, ранее в Челябинск уже привезли технологические телеги и вспомогательное оснащение для двух щитов, которыми будут создавать тоннели с южной части линии.

Когда все необходимые детали прибудут в Челябинск, их при помощи кранов спустят в монтажную камеру. Сборка щитов будет идти в стартовом котловане, отсюда комплекс начнет прокладывать двухкилометровый путь к станции «Площадь Революции».

Всего линия «Север — Юг» будет длиной 9 километров. На этом пути появятся две подземные станции («Площадь Революции» и «Торговый центр») и три наземные («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»).

Группа компаний «Моспроект-3», занимающаяся строительством, также работает над метротрамваем в Красноярске и метро в Нижнем Новгороде и является одним из ключевых авторов и участников программы развития Московского метрополитена.